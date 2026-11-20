BPA Comedy 2026: tre serate con Zelig Lab a Mesagne. Scatta il Black Friday con biglietti a prezzi speciali
Dal 27 al 29 novembre, undici artisti al Teatro Comunale di Mesagne. Da oggi, venerdì 20, fino a domenica 22 novembre, promozione straordinaria sui biglietti.
Tre appuntamenti, undici artisti e tanti modi di far ridere. BPA Comedy 2026 si prepara a portare sul palco del Teatro Comunale di Mesagne, dal 27 al 29 novembre, alcuni dei protagonisti della comicità italiana insieme alle nuove voci della stand-up comedy, con tre spettacoli di Zelig Lab. E per chi vuole assicurarsi un posto a teatro arriva un’occasione da non perdere: da venerdì 20 a domenica 22 novembre scatta il Black Friday di BPA Comedy, con la possibilità di acquistare i biglietti a prezzi eccezionalmente ridotti attraverso il sito www.brindisiperformingarts.com.