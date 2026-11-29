BPA COMEDY, LA STAND-UP CONQUISTA MESAGNE: SECONDA SERATA TRAVOLGENTE CON ZELIG LAB. OGGI IL GRAN FINALE!

Risate, satira e comicità senza filtri al Teatro Comunale di Mesagne con Davide Paniate, Antonio Ricatti, Simonetta Musitano e Nathan Kiboba. Il festival, diretto dal coreografo Vito Alfarano e organizzato da AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica, prosegue oggi, domenica 29 novembre alle ore 17:30, con l’ultimo appuntamento di Zelig Lab. Biglietti a partire da 10 euro.

Dopo il successo della serata inaugurale, BPA COMEDY 2026 conquista ancora una volta il pubblico del Teatro Comunale di Mesagne con un secondo appuntamento travolgente, dedicato alla stand-up comedy, una forma di espressione artistica contemporanea ancora poco presente nell’offerta culturale del territorio.

Il festival, nuova sezione del Brindisi Performing Arts Festival, con la direzione artistica del coreografo Vito Alfarano e l’organizzazione di AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica, conferma così la propria volontà di aprire nuovi spazi alla comicità, valorizzandone i linguaggi più attuali e la capacità di raccontare la società attraverso l’ironia.

Ieri sera, sabato 28 novembre, ZELIG LAB ha regalato al pubblico uno spettacolo brillante, provocatorio e coinvolgente, portando sul palco una comicità diretta, irriverente e senza filtri.

La stand-up comedy è stata la vera protagonista della serata: un linguaggio artistico che si distingue dalle forme più tradizionali del cabaret e costruisce un rapporto immediato tra artista e pubblico, trasformando esperienze personali, contraddizioni sociali e temi spesso considerati scomodi in occasioni di risata e riflessione.

Una proposta innovativa per il territorio, accolta con entusiasmo da una platea che ha dimostrato curiosità e apertura verso forme espressive ancora poco esplorate nei teatri locali.

A guidare la serata è stato Davide Paniate, brillante, simpatico e irresistibilmente divertente, capace di tenere sempre alta l’energia dello spettacolo, coinvolgendo la platea e accompagnando con grande naturalezza le esibizioni degli artisti.

Sul palco si sono alternati tre comedian dalle personalità artistiche forti e differenti.

Antonio Ricatti, irriverente, tagliente e spiazzante, ha portato in scena una comicità dissacrante, capace di trasformare il disagio, le contraddizioni umane e le situazioni più scomode in occasioni per ridere, sorprendendo il pubblico con uno stile diretto e senza compromessi.

Simonetta Musitano, tagliente, provocatoria e sfrontata, ha conquistato la platea con una comicità che non teme di mettere in discussione convenzioni, stereotipi e luoghi comuni, dando voce a uno sguardo libero e contemporaneo sulla società.

Nathan Kiboba, sarcastico, cinico e irresistibilmente divertente, ha coinvolto gli spettatori con una comicità pungente e provocatoria, giocando con stereotipi, differenze culturali e contraddizioni della vita quotidiana, tra risate e riflessioni.

Straordinaria la risposta del pubblico, che ha accolto con entusiasmo le diverse performance, partecipando con risate e applausi a uno spettacolo capace di alternare leggerezza, provocazione e contenuti sociali.

La seconda serata ha così confermato quanto la comicità possa essere un potente strumento di espressione artistica e culturale. Un linguaggio che non si limita a intrattenere, ma che invita a osservare la realtà da prospettive differenti, mettendo in discussione certezze, stereotipi e convenzioni sociali.

BPA COMEDY si prepara così al suo ultimo appuntamento, dopo due serate che hanno dimostrato quanto il pubblico sia pronto ad accogliere nuovi linguaggi della comicità.

OGGI, DOMENICA 29 NOVEMBRE, ALLE ORE 17:30 IL GRAN FINALE CON ZELIG LAB!

Il Teatro Comunale di Mesagne ospiterà questo pomeriggio il terzo e ultimo appuntamento di BPA COMEDY 2026, con lo spettacolo ZELIG LAB – Nuove voci, nuove risate.

A condurre sarà ancora una volta Davide Paniate, pronto ad accompagnare il pubblico in un nuovo viaggio tra ironia, satira e comicità contemporanea.

Protagonisti tre artisti della nuova generazione della stand-up comedy italiana, ciascuno con un linguaggio e una sensibilità differenti.

Marco Colonna, brillante comico pugliese, porterà sul palco la sua ironia sui luoghi comuni, sulle abitudini e sulle contraddizioni della Puglia, trasformando caratteristiche e stereotipi del territorio in irresistibili occasioni di comicità.

Rosario Mancuso, comedian palermitano, proporrà una comicità originale e imprevedibile, costruita attraverso racconti personali, osservazioni sulla quotidianità e uno sguardo ironico sulle contraddizioni della società contemporanea.

Sofia Gottardi, energia pura e personalità artistica sorprendente, porterà in scena una comicità autentica e senza filtri. Artista neurodivergente, ha trasformato la propria esperienza personale in un punto di forza espressivo, utilizzando l’ironia per raccontare la neurodivergenza, sfidare gli stereotipi e invitare il pubblico a guardare le differenze da prospettive nuove.

Tre voci, tre sensibilità, tre modi diversi di far ridere e riflettere, per concludere un festival che ha scelto di valorizzare la comicità non soltanto come intrattenimento, ma anche come forma d’arte capace di raccontare il presente, abbattere pregiudizi e favorire il dialogo.

ULTIMA OCCASIONE PER VIVERE BPA COMEDY 2026!

L’appuntamento è per oggi, domenica 29 novembre, alle ore 17:30, al Teatro Comunale di Mesagne.

Per favorire la partecipazione del pubblico, i biglietti per lo spettacolo conclusivo sono disponibili ai seguenti prezzi:

Primo settore: 15 euro

Secondo settore: 10 euro

Informazioni e acquisto biglietti sul sito: www.brindisiperformingarts.com

BPA COMEDY GUARDA GIÀ ALLA PROSSIMA EDIZIONE

BPA COMEDY è una sezione del Brindisi Performing Arts Festival, diretta dal coreografo Vito Alfarano e organizzata da AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica.

Il successo e l’entusiasmo che hanno accompagnato queste prime due serate confermano il valore di un progetto nato per dare spazio alla comicità, alla stand-up comedy e al cabaret, ampliando l’offerta culturale del territorio attraverso nuovi linguaggi artistici.

E mentre BPA COMEDY si prepara al suo gran finale, il direttore artistico Vito Alfarano è già al lavoro per la programmazione della prossima edizione, con l’obiettivo di far crescere il festival, coinvolgere nuovi protagonisti della scena comica italiana e consolidare questo nuovo appuntamento nel panorama culturale del territorio.

Perché BPA COMEDY non vuole essere soltanto un festival da ricordare, ma un appuntamento da aspettare, anno dopo anno.

RAVOLGENTE CON ZELIG LAB. OGGI IL GRAN FINALE!

Risate, satira e comicità senza filtri al Teatro Comunale di Mesagne con Davide Paniate, Antonio Ricatti, Simonetta Musitano e Nathan Kiboba. Il festival, diretto dal coreografo Vito Alfarano e organizzato da AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica, prosegue oggi, domenica 29 novembre alle ore 17:30, con l’ultimo appuntamento di Zelig Lab. Biglietti a partire da 10 euro.

Dopo il successo della serata inaugurale, BPA COMEDY 2026 conquista ancora una volta il pubblico del Teatro Comunale di Mesagne con un secondo appuntamento travolgente, dedicato alla stand-up comedy, una forma di espressione artistica contemporanea ancora poco presente nell’offerta culturale del territorio.

Il festival, nuova sezione del Brindisi Performing Arts Festival, con la direzione artistica del coreografo Vito Alfarano e l’organizzazione di AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica, conferma così la propria volontà di aprire nuovi spazi alla comicità, valorizzandone i linguaggi più attuali e la capacità di raccontare la società attraverso l’ironia.

Ieri sera, sabato 28 novembre, ZELIG LAB ha regalato al pubblico uno spettacolo brillante, provocatorio e coinvolgente, portando sul palco una comicità diretta, irriverente e senza filtri.

La stand-up comedy è stata la vera protagonista della serata: un linguaggio artistico che si distingue dalle forme più tradizionali del cabaret e costruisce un rapporto immediato tra artista e pubblico, trasformando esperienze personali, contraddizioni sociali e temi spesso considerati scomodi in occasioni di risata e riflessione.

Una proposta innovativa per il territorio, accolta con entusiasmo da una platea che ha dimostrato curiosità e apertura verso forme espressive ancora poco esplorate nei teatri locali.

A guidare la serata è stato Davide Paniate, brillante, simpatico e irresistibilmente divertente, capace di tenere sempre alta l’energia dello spettacolo, coinvolgendo la platea e accompagnando con grande naturalezza le esibizioni degli artisti.

Sul palco si sono alternati tre comedian dalle personalità artistiche forti e differenti.

Antonio Ricatti, irriverente, tagliente e spiazzante, ha portato in scena una comicità dissacrante, capace di trasformare il disagio, le contraddizioni umane e le situazioni più scomode in occasioni per ridere, sorprendendo il pubblico con uno stile diretto e senza compromessi.

Simonetta Musitano, tagliente, provocatoria e sfrontata, ha conquistato la platea con una comicità che non teme di mettere in discussione convenzioni, stereotipi e luoghi comuni, dando voce a uno sguardo libero e contemporaneo sulla società.

Nathan Kiboba, sarcastico, cinico e irresistibilmente divertente, ha coinvolto gli spettatori con una comicità pungente e provocatoria, giocando con stereotipi, differenze culturali e contraddizioni della vita quotidiana, tra risate e riflessioni.

Straordinaria la risposta del pubblico, che ha accolto con entusiasmo le diverse performance, partecipando con risate e applausi a uno spettacolo capace di alternare leggerezza, provocazione e contenuti sociali.

La seconda serata ha così confermato quanto la comicità possa essere un potente strumento di espressione artistica e culturale. Un linguaggio che non si limita a intrattenere, ma che invita a osservare la realtà da prospettive differenti, mettendo in discussione certezze, stereotipi e convenzioni sociali.

BPA COMEDY si prepara così al suo ultimo appuntamento, dopo due serate che hanno dimostrato quanto il pubblico sia pronto ad accogliere nuovi linguaggi della comicità.

OGGI, DOMENICA 29 NOVEMBRE, ALLE ORE 17:30 IL GRAN FINALE CON ZELIG LAB!

Il Teatro Comunale di Mesagne ospiterà questo pomeriggio il terzo e ultimo appuntamento di BPA COMEDY 2026, con lo spettacolo ZELIG LAB – Nuove voci, nuove risate.

A condurre sarà ancora una volta Davide Paniate, pronto ad accompagnare il pubblico in un nuovo viaggio tra ironia, satira e comicità contemporanea.

Protagonisti tre artisti della nuova generazione della stand-up comedy italiana, ciascuno con un linguaggio e una sensibilità differenti.

Marco Colonna, brillante comico pugliese, porterà sul palco la sua ironia sui luoghi comuni, sulle abitudini e sulle contraddizioni della Puglia, trasformando caratteristiche e stereotipi del territorio in irresistibili occasioni di comicità.

Rosario Mancuso, comedian palermitano, proporrà una comicità originale e imprevedibile, costruita attraverso racconti personali, osservazioni sulla quotidianità e uno sguardo ironico sulle contraddizioni della società contemporanea.

Sofia Gottardi, energia pura e personalità artistica sorprendente, porterà in scena una comicità autentica e senza filtri. Artista neurodivergente, ha trasformato la propria esperienza personale in un punto di forza espressivo, utilizzando l’ironia per raccontare la neurodivergenza, sfidare gli stereotipi e invitare il pubblico a guardare le differenze da prospettive nuove.

Tre voci, tre sensibilità, tre modi diversi di far ridere e riflettere, per concludere un festival che ha scelto di valorizzare la comicità non soltanto come intrattenimento, ma anche come forma d’arte capace di raccontare il presente, abbattere pregiudizi e favorire il dialogo.

ULTIMA OCCASIONE PER VIVERE BPA COMEDY 2026!

L’appuntamento è per oggi, domenica 29 novembre, alle ore 17:30, al Teatro Comunale di Mesagne.

Per favorire la partecipazione del pubblico, i biglietti per lo spettacolo conclusivo sono disponibili ai seguenti prezzi:

Primo settore: 15 euro

Secondo settore: 10 euro

Informazioni e acquisto biglietti sul sito: www.brindisiperformingarts.com

BPA COMEDY GUARDA GIÀ ALLA PROSSIMA EDIZIONE

BPA COMEDY è una sezione del Brindisi Performing Arts Festival, diretta dal coreografo Vito Alfarano e organizzata da AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica.

Il successo e l’entusiasmo che hanno accompagnato queste prime due serate confermano il valore di un progetto nato per dare spazio alla comicità, alla stand-up comedy e al cabaret, ampliando l’offerta culturale del territorio attraverso nuovi linguaggi artistici.

E mentre BPA COMEDY si prepara al suo gran finale, il direttore artistico Vito Alfarano è già al lavoro per la programmazione della prossima edizione, con l’obiettivo di far crescere il festival, coinvolgere nuovi protagonisti della scena comica italiana e consolidare questo nuovo appuntamento nel panorama culturale del territorio.

Perché BPA COMEDY non vuole essere soltanto un festival da ricordare, ma un appuntamento da aspettare, anno dopo anno.