BPAfestival 2025. Cristina Tomasi ha tenuto un interessante incontro sul tema “Metabolismo in azione. Trasforma ciò che mangi, come vivi e come ti senti…a qualsiasi età”


Presso la Sala della Colonna di Palazzo Granafei Nervegna, Brindisi, la dott.ssa Cristina Tomasi ha tenuto un incontro molto interessante sul tema:”Metabolismo in azione. Trasforma ciò che mangi, come vivi e come ti senti…a qualsiasi età”. Una sala pienissima perché in tanti sono accorsi per ascoltare la loro beniamina finalmente dal vivo. Cristina è una dottoressa specializzata in medicina interna e angiologia, esperta di salute metabolica, è seguitissima sulle varie piattaforme e ha moltissimi follower. Ha scritto numerosi libri, partecipa a varie trasmissioni come ospite parlando del suo metodo e del suo approccio alla salute. Simpatica, comunicativa, è riuscita a coinvolgere tutti. Una serata particolarmente interessante con grande entusiasmo di Vito Alfarano, coreografo e direttore artistico, che organizza, sempre, edizioni del Brindisi Performing Arts interessanti, a contenuto con finalità sociali. Ha introdotto l’incontro Marcello Biscosi. Anna Consales

