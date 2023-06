“BRAIN SRL” E’ IL NUOVO TITLE SPONSOR DELLA DINAMO BASKET BRINDISI

“BRAIN Srl” è il nuovo Title Sponsor della Dinamo Basket Brindisi

La Dinamo Basket Brindisi annuncia con entusiasmo il nuovo accordo con l’azienda “BRAIN Srl” che sarà il Title Sponsor nella prossima, e storica, stagione sportiva che vedrà l’esordio della squadra brindisina nella Serie B Interregionale.

BRAIN Srl, già Top Sponsor societario dal marzo scorso, ha voluto legare in forma ancora più stretta il suo brand a quello della Dinamo, merito dei risultati sportivi e organizzativi che lo staff biancoazzurro è stato in grado di realizzare negli ultimi mesi con la vittoria del campionato di Serie C Gold e la conquista della storica promozione in Serie B, insieme agli ottimi risultati della leva giovanile U19 campione regionale e che ha conquistato il 2° posto nel torneo internazionale di Giulianova.

BRAIN Srl è azienda leader in Puglia e in Italia nell’ambito di servizi informatici e web destinati alle aziende che hanno necessità di utilizzare strumenti di marketing ad alte prestazioni.

È in grado di erogare servizi di cloud computing in tutto il mondo grazie al gruppo INET, uno dei primi datacenter pubblici in Puglia, di cui BRAIN fa parte. Le attività della BRAIN Srl spaziano dallo sviluppo software, con soluzioni personalizzate basate sui più recenti standard di sviluppo, al networking, cloud e hosting ad alte prestazioni. Oltre ai già indicati servizi, BRAIN offre prestazioni di body rental con comprovata esperienza per aiutare le aziende nel loro percorso di crescita, grazie ad un team altamente qualificato che offre assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

La BRAIN Srl è stata protagonista, tra l’altro, del restyling del website societario della Dinamo Basket Brindisi (www.dinamobasketbrindisi.it).

BRAIN Srl si trova a Cavallino, in provincia di Lecce, in Via Papa Pio XII, 54, ed ha sede operativa a Brindisi in Via Enrico Fermi 102, dove è collocata la struttura che ospita il cloud computing datacenter hexcloud di INET. É possibile visitare il sito www.brainplatform.it per visionare tutti i servizi offerti.

Nelle dichiarazioni del CEO & Founder di BRAIN Srl Cristian Loscanna tutto l’entusiasmo per questa nuova partnership: “Per noi è davvero un grande onore essere Title Sponsor della Brain Dinamo Brindisi, in particolare perché c’è un valore che accomuna la BRAIN Srl alla Dinamo: la passione! I giocatori si allenano molto durante tutta la settimana e si concentrano sul lavoro di squadra per affrontare le partite, senza perdere mai di vista l’obiettivo che è ovviamente quello di vincere. Nella nostra azienda lavoriamo insieme come una squadra: condividiamo la nostra passione nelle difficoltà e ci aiutiamo e sosteniamo a vicenda per raggiungere il nostro obiettivo. Inoltre, come la Dinamo Basket appena finisce una gara è già concentrata sulla partita successiva, così noi, raggiunto un traguardo, ci rivolgiamo subito verso il prossimo, per mirare a un nuovo successo. Ringrazio tutti gli attori della Brain Dinamo Brindisi, e personalmente rivolgo un ringraziamento particolare a mia moglie Emmanuela che ha fortemente voluto questa sponsorizzazione.”

Questo il commento del Presidente della Dinamo, Teodoro Marrazza: “Oggi si apre un nuovo entusiasmante capitolo per la Brain Dinamo Brindisi: il valore di questa partnership rilancia con ancora più forza il nostro progetto che, passo dopo passo, ci ha portato nella quarta serie nazionale di pallacanestro. Ringrazio di cuore l’azienda BRAIN per questo attestato di fiducia nei confronti della nostra società, in particolare il CEO Cristian Loscanna e sua moglie Emmanuela. Portare il nome di Brindisi in giro per tutto il Sud Italia, con il supporto di un brand così importante come BRAIN, sarà motivo di orgoglio per soci, dirigenti e giocatori: non vediamo l’ora di ricominciare. Forza Brain Dinamo Brindisi!”