“BRANDITIA BELLATORES”, ARMI E ARMATURE IN MOSTRA PRESSO IL BASTIONE CARLO V

Presso il Bastione Carlo V, Brindisi, “Branditia Bellatores”, una mostra di armi e armature dal IV secolo A. C. al XV secolo D. C., organizzata dall’Associazione Brundisium Historica, in collaborazione con WWF Brindisi, Case di Quartiere e Riusa Brindisi e Pro Loco Brindisi. L’evento, in una prestigiosa location, si svolge in occasione dell’evento regionale “Raduno dei Cortei Storici Pro Loco di Puglia, giunto alla quinta edizione, che sarà ospitato dalla città di Brindisi per l’anno 2023. I cortei storici delle Pro Loco sono molto importanti al fine di valorizzare e promuovere le tradizioni artistico-culturali del territorio. Durante la mostra, visitabile fino a domani, domenica 22 ottobre, sarà possibile visionare dal vivo la produzione di un’armatura ad anelli secondo le tecniche del tempo. Una mostra affascinante, un excursus storico che riesce a coinvolgere i visitatori. Sabato 28 ottobre 2023, inoltre, presso il Bastione Carlo V, dalle ore 17.00 alle ore 19.30, si terrà un evento molto interessante:”Cavalieri, Dame e Pellegrini”, Ordini Monastico-Cavallereschi, Pellegrini, Scherma storica per bambini con investitura dei piccoli cavalieri, Ricostruzione storica di Arti e Mestieri del Medioevo, Degustazione storica. Prenotazioni al numero 350-1033751, tramite whatsapp. Anna Consales