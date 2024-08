Break Dance alle Olimpiadi! Dal Bronx in Italia, attraverso Brindisi…

La Break Dance ha fatto il suo esordio a Parigi nelle Olimpiadi. Un sogno che si è avverato per migliaia di ragazzi che praticano questa disciplina in ogni angolo del mondo. Ma c’è chi a Brindisi ha seguito in tv il programma della competizione con le lacrime agli occhi per l’emozione. Si tratta dell’imprenditore Arturo La Palma, vice presidente di Confcommercio Brindisi, il quale nel 1981, a soli undici anni, è stato tra i primi a livello nazionale a praticare questa disciplina, nata nei ghetti del Bronx, a New York.

“L’approccio con la break dance avvenne grazie ad un filmato in cui vidi un ragazzo che ballava, mentre un altro dettava il ritmo con dei bastoni su cassonetti dei rifiuti – afferma La Palma – Tornai a casa e provai a fare le stesse cose e continuai a farlo sempre nelle mie quattro mura. il tutto, fino a quando conobbi, in una festa privata, un ragazzo, Teddy Pepe Esposito, che ballava benissimo quella che nessuno chiamava ancora break dance. Lo avvicinai e lo convinsi a farmi da istruttore. All’inizio fu scettico, ma poi si rese conto che la break ce l’avevo nel sangue. Teddy partì per la Francia, ma dopo qualche mese tornò a Brindisi portando con se foto e filmati. Venne con suo fratello, un altro bravissimo ballerino di break. Nel 1983, io, loro due ed altri ragazzi demmo vita ai ‘Fresh Kids’ e dopo qualche mese avevamo una scuola con più di 120 allievi. Ballavamo 8-9 ore al giorno e non ci fermava davvero nessuno”.

Ma a Brindisi c’erano poche possibilità di confrontarsi con altre scuole, mentre al nord il movimento della break dance cominciò letteralmente ad esplodere.

“A me resta l’immensa soddisfazione – aggiunge La Palma – di aver contribuito a far crescere la break dance ed oggi vederla inserita nel programma olimpico rappresenta una gioia immensa”. Un traguardo raggiunto anche grazie a quel ragazzino undicenne così attratto da quella danza così strana e così coinvolgente.