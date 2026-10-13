Bridal Show – Moda, eleganza e tradizione nella splendida cornice di Masseria La Vecchia Lamia

Domenica 25 ottobre 2026, la magia del matrimonio sarà protagonista di un esclusivo Bridal Show, un appuntamento dedicato alla moda sposa e cerimonia che vedrà in passerella le nuove collezioni 2027 di Caforio Spose Atelier e Anonimo Abbigliamento, due importanti realtà imprenditoriali brindisine unite dalla passione per lo stile, l’eleganza e la cura dei dettagli.

A fare da scenografia all’evento sarà Masseria La Vecchia Lamia, location per cerimonie ed eventi, scelta per la sua atmosfera suggestiva e raffinata, capace di esaltare la bellezza degli abiti e regalare agli ospiti un’esperienza immersiva nel mondo del wedding.

La serata prenderà il via alle ore 18:00 con un cocktail di benvenuto, momento pensato per accogliere gli ospiti e introdurli all’atmosfera dell’evento. A seguire, la passerella sarà protagonista con uno show dedicato alle nuove tendenze della moda sposa e cerimonia 2027.

In passerella sfileranno creazioni pensate per raccontare stili, personalità ed emozioni: dagli abiti da sposa più romantici e sofisticati alle proposte cerimonia, in un viaggio attraverso tessuti, silhouette, dettagli preziosi e nuove tendenze.

La regia e l’organizzazione dell’evento saranno curate da Stefania Zuccaro Events, che accompagnerà la serata con una direzione attenta a ogni dettaglio, contribuendo a trasformare la presentazione delle collezioni in un vero e proprio spettacolo.

Il Bridal Show rappresenta l’incontro tra la creatività di due imprenditori brindisini e la volontà di offrire al pubblico un appuntamento di qualità dedicato al mondo del wedding, in cui moda, eleganza, accoglienza e spettacolo si incontrano.

L’appuntamento è per domenica 25 ottobre 2026 presso Masseria La Vecchia Lamia.

Inizio ore 18:00 – Cocktail di benvenuto

A seguire: Bridal Show – Collezioni 2027

Ingresso libero

Un’occasione per lasciarsi ispirare, scoprire le nuove tendenze e vivere l’emozione della moda sposa e cerimonia in una location d’eccezione.