Brigadiere Legrottaglie – D’Attis (Fi) visita familiari e colleghi. “Se norme vanno cambiate si intervenga”

ANota del Vice Presidente della Commissione parlamentare antimafia, l’on Mauro D’Attis

“Oggi ho voluto testimoniare, a riflettori spenti, la vicinanza delle istituzioni a coloro che sono stati toccati dalla tragica scomparsa del brigadiere capo Carlo Legrottaglie. Ho fatto visita, con il Prefetto di Brindisi e con il Comandante provinciale dei Carabinieri, ai suoi familiari che, assieme al dolore, conservano l’orgoglio di aver condiviso la vita con un vero eroe: un uomo che fino all’ultimo ha onorato la sua divisa. Poi, ho voluto incontrare i suoi colleghi della compagnia dei Carabinieri di Francavilla Fontana e, infine, sono stato, assieme all’on. Vito De Palma, al commissariato di Polizia di Grottaglie. Come è noto, due agenti, coinvolti nella stessa sparatoria, sono stati iscritti nel registro degli indagati. Un atto previsto dal nostro codice penale, ma che in questo caso spinge a chiedere alla magistratura di accelerare e archiviare il prima possibile la posizione dei due poliziotti. È ormai tempo di una valutazione anche in parlamento: se ci sono norme da cambiare, è arrivato il momento di farlo affinché in casi simili chi lavora per la legalità e per lo Stato sia protetto da uno scudo normativo speciale. Al di là della frequente demagogia, ho voluto ringraziare queste straordinarie persone: uomini e donne che fanno un lavoro difficilissimo, che li espone a rischi ogni giorno”.