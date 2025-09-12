Brigata Marina San Marco, oggi il passaggio di consegne: il ringraziamento del sindaco al contrammiraglio Grazioso

“Conservi il ricordo di Brindisi fra quelli a lei più cari!”. Il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, intervenendo questa mattina, presso il piazzale della caserma “Ermanno Carlotto”, al passaggio di consegne tra il contrammiraglio Massimiliano Giuseppe Grazioso ed il contrammiraglio Michele Orini, quale nuovo comandante della forza anfibia della Brigata Marina San Marco e del presidio militare di Brindisi, al termine della cerimonia ha consegnato una targa ricordo al contrammiraglio Grazioso, ringraziandolo per come – sotto il suo comando e con reciproca soddisfazione – il legame tra Città di Brindisi e Brigata Marina San Marco sia stato consolidato. “L’emozione con la quale ha parlato di questi anni di comando a Brindisi – ha concluso Marchionna -, dicono della nobiltà dei suoi sentimenti nei confronti della nostra comunità e della qualità dei rapporti che la Brigata ha saputo consolidare con il territorio”.