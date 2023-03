BRIGNANO E LE INCOMPRENSIBILI CRITICHE AL VERDI

Tanta era stata l’attesa per lo show di Enrico Brignano, andato in scena il 9 e il 10 marzo presso il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi e sold out da mesi. Il comico, però, ha voluto chiaramente disprezzare la struttura che lo ospitava, non risparmiandosi in commenti e valutazioni del tutto gratuite. Non risulta che il comico abbia al suo attivo studi di architettura o nozioni storiche che possano giustificare tutto quello che ha detto. Arrivare, addirittura, a chiamare “pietre” dei reperti importanti, che sono rivelatori di un passato storico di cui essere orgogliosi, è assurdo. Il teatro sopraelevato con il foyer che, con il pavimento a vetri, rivela l’area archeologica sottostante di San Pietro degli Schiavoni con elementi e reperti dell’antica città romana, è veramente bello e unico. Non si può e non si deve giustificare tutto pensando che con la satira si possa attaccare gratuitamente. Giusta e plausibile la reazione del Maestro Stefano Miceli, Presidente della Fondazione Nuovo Teatro Verdi, che ha replicato con “un impianto pieno di fascino”. Sicuramente ci sono degli aspetti che possono essere migliorati, ma non deve venire un Brignano ad offendere quella che è la culla della cultura della nostra città di cui andare orgogliosi. Purtroppo, spesso, quello che manca è il senso di appartenenza che dovrebbe fare difendere il proprio patrimonio e non pensare che chiunque possa dare lezioni di dubbia competenza. Se il comico Brignano non vorrà più esibirsi nel nostro teatro, ce ne faremo una ragione. Per fare uno show divertente non è necessario avere strutture architettoniche magiche. Ricordiamo che il Verdi, recentemente, tra i tanti appuntamenti importanti, ha ospitato il bellissimo musical di Red Canzian e tanti sono stati i complimenti del cantante per la struttura e per la città. Anche il prof. Sgarbi è stato più volte al Verdi e non risultano critiche. Il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi è una realtà inconfutabile e l’Orchestra, fortemente voluta e realizzata in tempi brevi dal Maestro Stefano Miceli, ha aggiunto un enorme valore artistico. Meno critiche e più messaggi costruttivi! Anna Consales