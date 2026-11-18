Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, della presunzione di non colpevolezza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti ed in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

A Brindisi, nella serata del 17 novembre 2026, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia sono intervenuti in Corso Roma, a seguito della segnalazione di un cittadino relativa all’esplosione di alcuni colpi d’arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, tre individui con il volto travisato da passamontagna, giunti sul posto a bordo di un’autovettura di colore scuro, avrebbero esploso due o tre colpi di pistola all’indirizzo di un’utilitaria, in quel momento parcheggiata in doppia fila. Subito dopo l’azione, gli occupanti del veicolo scuro, nell’effettuare una rapida manovra in retromarcia per darsi alla fuga, avrebbero urtato e danneggiato un’altra automobile, che si trovava ferma dietro di loro. Subito dopo l’accaduto, tutti i veicoli coinvolti si sono dileguati facendo perdere le tracce. Sul posto è intervenuto il personale specializzato per i rilievi tecnico–scientifici. Nel corso del sopralluogo sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro un bossolo e diversi frammenti di vetro. Al momento non si registrano feriti. Le indagini dei Carabinieri sono tuttora in corso sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Brindisi al fine di ricostruire l’esatta dinamica dell’evento e identificare i responsabili.