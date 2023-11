BRINDISI 1933-2023: 90° ANNIVERSARIO DELL’INAUGURAZIONE DEL “MONUMENTO NAZIONALE AL MARINAIO D’ITALIA”

Presso la Sala Gino Strada di Palazzo Granafei Nervegna, Brindisi, si è tenuto un Convegno Nazionale sul tema: Brindisi, 1933-2023: 90° anniversario dell’inaugurazione del “Monumento Nazionale al Marinaio d’Italia”. L’evento è stato organizzato da: il Rotary Club Brindisi, il Rotary Club di Brindisi Valesio e il Rotary Club di Brindisi Appia Antica. Il Monumento Nazionale al Marinaio d’Italia venne eretto per ricordare i marinai caduti in mare durante i conflitti mondiali. Brindisi venne scelta come sede per la costruzione del Monumento per dimostrare che la città, durante la prima guerra mondiale, si era distinta in modo incredibile. Fu inaugurato il 4 novembre del 1933 con una grande manifestazione, alla presenza del re Vittorio Emanuele III e moltissime altre importanti personalità. Il Monumento ha la forma di un gigantesco timone di nave. Nella cripta sacrario, posta alla base, vi è la statua in bronzo della Madonna Stella Maris e le lastre in marmo nero con i nomi dei quasi 6000 marinai caduti durante la grande guerra e sul marmo bianco sono ricordati i marinai , protagonisti del secondo conflitto mondiale, insigniti della medaglia d’oro. Dalla cima si può godere uno splendido panorama della città. Il Monumento al Marinaio è sicuramente uno dei simboli più importanti di Brindisi che, arrivando in città dal mare o percorrendo il lungomare, è impossibile non notare. Il Monumento è entrato nella storia e nella cultura della città. Un compleanno significativo per un simbolo così importante. Molto interessanti gli interventi dei relatori seguiti con attenzione dal numeroso pubblico. Anna Consales