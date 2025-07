Il prossimo venerdì 26 luglio un’esperienza unica attende cittadini e turisti: un affascinante viaggio in motobarca alla scoperta del Castello Alfonsino di Brindisi, tra storia, mare e suggestione.

L’incontro è fissato per le ore 18:30 presso la banchina Montenegro, nel cuore del lungomare di Brindisi.

A bordo della motobarca, guidati dalla dottoressa Luana Convertino della Associazione Le Colonne, i partecipanti potranno vivere un breve ma emozionante tragitto via mare che condurrà direttamente all’isola di Sant’Andrea, dove sorge l’imponente fortezza aragonese.

Un’occasione imperdibile per conoscere il Castello Alfonsino da una prospettiva inedita: quella del mare, che per secoli ne ha fatto sentinella silenziosa e strategica del Mediterraneo.

L’iniziativa rientra nell’accordo siglato tra Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce e l’Associazione Le Colonne ed è pensata per valorizzare uno dei luoghi simbolo della storia brindisina, coinvolgendo il pubblico in un percorso emozionale e culturale, tra racconti, panorami mozzafiato e atmosfere senza tempo.

Per informazioni, prenotazioni e acquisto del ticket del servizio di visita guidata è possibile consultare la piattaforma www.pastpuglia.it – sezione tour della città o contattare il numero telefonico 3792653244 dalle ore 10.30 alle ore 12 e dalle ore 18 alle ore 19.30.