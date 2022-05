BRINDISI – A FUOCO DUE FURGONI E UN’AUTO. INDAGANO I CARABINIERI

Una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi è intervenuta alle ore 2.30 circa per l’incendio di due furgoni e di una autovettura in via Largo Amedeo Avogadro a Brindisi.

L’intervento immediato della squadra dei VVF ha permesso l’estinzione dell’incendio evitando cosi che le fiamme potessero coinvolgere altre autovetture.

L’ area interessata è stata messa in sicurezza

eliminando eventuali perdite di sostanze infiammabili e staccando l’ alimentazione dell’impianto elettrico prevenendo cosi il rischio di un eventuale corto circuito.

Sul posto i Carabinieri.