Alle 22:00 circa una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta in via Capodistria, a Brindisi, per l’incendio di una autovettura. Le fiamme hanno interessato una BMW di grossa cilindrata. Grazie all’immediato intervento dei vigili si è scongiurato che le fiamme si propagassero su altri veicolo parcheggiati a ridosso della stessa. La zona è stata messa in sicurezza dal personale dei vigili del fuoco. Sul posto il personale di una Volante della Polizia di Stato per gli accertamenti di rito.