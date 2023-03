BRINDISI ABBANDONATA! DEGRADO TOTALE DELLA STRADA CHE PORTA AL CENTRO COMMERCIALE “LE COLONNE”

Le foto che vi mostriamo si riferiscono alla strada che da via Cappuccini conduyce sino al centro commerciale “Le Colonne” ed a contrada Lu Spada. Lavori per rifare i marciapiedi iniziati e mai terminati (per giunta i mattoni sono stati appoggiati letteralmente sulla terra!!!), recinqione di cantiere ormai divelta, illuminazione non funzionante da mesi e mesi e sede stradale con buche profonde anche venti centimetri. Strada, peraltro, che diventa impercorribile quzando piove in quanto si trasforma in un lago.

Ovviamente nessubno interviene, a conferma di uno stato di totale abbandono in cui versa gran parte della città.