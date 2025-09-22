Brindisi aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio 2025 (27 e 28 settembre)

Il tema è: “Architetture ritrovate”

Il Comune di Brindisi partecipa anche quest’anno alle Giornate Europee del Patrimonio 2025 (GEP), l’importante appuntamento promosso dal Ministero della Cultura e dal Consiglio d’Europa, che si svolgerà sabato 27 e domenica 28 settembre 2025 con il tema nazionale “Architetture ritrovate”.

Per l’occasione, il patrimonio monumentale della città sarà protagonista di un ricco programma di aperture straordinarie, visite guidate e attività culturali gratuite, pensate per valorizzare la storia e l’identità di Brindisi. I siti coinvolti sono il Tempio di San Giovanni al Sepolcro e la Casa del Turista – History Digital Library; il “Santa Spazio Aperto e Biblioteca del Vicolo” e le “Vasche limarie”-Bastione Carlo V; l’Ex Convento delle Scuole Pie – L’Accademia degli Erranti e la Palazzina del Belvedere – Collezione Archeologica Faldetta.

Luoghi e orari di visita

1. Tempio di San Giovanni al Sepolcro – Via S. Giovanni al Sepolcro, 5 – 27 e 28 settembre, ore 8.00 – 20.00 (ultimo ingresso 19.45);

2. Casa del Turista – History Digital Library – Viale Regina Margherita, 44 – 27 e 28 settembre, ore 16.00 – 19.00: Book Experience, caccia al tesoro sulle tracce di Federico II, valorizzazione degli scavi archeologici interni.

3. Santa Spazio Aperto e Biblioteca del Vicolo – Architetture di comunità tra storia e contemporaneità – Via S. Chiara, 2 (Duomo) – 27 e 28 settembre, ore 9.00 – 22.00: Visite al complesso dell’ex Convento di Santa Chiara, mostre e attività: “Le Mappe di Benedetto Marzolla”, “Marzolla Inside”, Biblioteca del Vicolo, giornate del dono del libro, Píc-nic e laboratori creativi, collettiva di pittura e performance artistiche.

4. Vasche limarie – Bastione Carlo V – Porta Napoli – Via Bastioni Carlo V – 27 e 28 settembre, ore 10.00 – 13.00 e 16.00 – 20.00: Passeggiate e ricostruzioni virtuali delle antiche vasche di raccolta dell’acqua piovana e del bastione difensivo.

5. Ex Convento delle Scuole Pie – L’Accademia degli Erranti – Via Giovanni Tarantini, 35 – 27 settembre ore 17.00 – 22.00 / 28 settembre ore 10.00 – 12.00: Eventi e performance artistiche con associazioni locali.

6. Palazzina del Belvedere – Collezione Archeologica Faldetta – Viale Regina Margherita, 44 – 27 e 28 settembre, ore 10.00 – 13.00 e 16.00 – 20.00: Visite guidate e racconti del patrimonio archeologico brindisino. Il 28 settembre alle 17.00, nella Palazzina del Belvedere si terrà un dibattito con l’architetto Beniamino Attoma Pepe.

Per il dettaglio di tutte le attività e gli eventi previsti nei singoli spazi:

➡️ https://linktr.ee/BrindisiGEP2025

Informazioni

InfoPoint: Palazzo Granafei-Nervegna, Via Duomo 20

Tel. 0831 229784 Email: infopoint@comune.brindisi.it

Info ufficiali sul sito del Ministero: http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/gep2025