Brindisi ai vertici europei della spada “master” co n Laura Lotti

A Ciney, in Belgio, arriva la medaglia d’oro per la squadra azzurra della spada femminile Master. La formazione composta da Francesca Boscarelli ,Federica Ariaudo, Barbara Gabella ,Eva Borowa e la nostra Laura Lotti , seconde dopo la fase a gironi, ha superato nel tabellone dei 16 prima la Norvegia con il punteggio di 45-21. Le azzurre, seguite a fondo pedana dal referente d’arma Adolfo Fantoni hanno poi avuto la meglio sulla squadra austriaca nei quarti di finale per 45-19 ,in semifinale dopo un incontro brillante, la squadra italiana ha concluso sul 45 -36

l‘incontro con la Svezia . In finale le italiane hanno trovato la Francia ,storica rivale , e dopo un match molto equilibrato, è arrivato l’oro ,chiudendo l’ incontro per 45-43. Un oro di grande valore per il quintetto italiano.

Risultato straordinario e storico per Laura Lotti e per tutto il sodalizio brindisino, che suggella la qualità del lavoro svolto con gli atleti negli ultimi anni a livello assoluto. Di fatto questo titolo europeo consacra la società presieduta da Alessandro Rubino e diretta dal M° Flavio Zumbo ,tra le grandi nel panorama nazionale.