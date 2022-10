“BRINDISI AL CENTRO”: IL CARO BOLLETTE RICHIEDE RISPOSTE IMMEDIATE

Viviamo un momento drammatico. Ai cittadini importa poco la composizione delle coalizioni che si candideranno a governare la città il prossimo anno. Piuttosto faranno attenzione alla forza delle loro proposte. Alle consultazioni elettorali mancano, però, ancora dei mesi ed in alcuni casi non si può attendere. Così è per il caro energia che, secondo autorevoli studi, porterà alla chiusura di circa il 20% delle aziende pugliesi. E Brindisi non farà eccezione rispetto a questa tendenza. Le stesse famiglie avranno difficoltà estreme a far fronte al caro bollette che, peraltro, inciderà notevolmente anche sui bilanci degli Enti locali. Le misure finora messe in campo dal governo appaiono insufficienti e non idonee a produrre effetti immediati. In questa fase così difficile ciascuna Amministrazione deve fare la sua parte, utilizzando gli strumenti di cui dispone. Così il Comune di Brindisi potrebbe proporre all’ENEL un addendum alla convenzione a suo tempo sottoscritta prevedendo la cessione a costi ridotti dell’energia ad un Consorzio di acquisto che possa garantire un livello elevato di consumi. Ed il Comune potrebbe farsi promotore di questo Consorzio, assumendone la guida ed invitando cittadini ed imprese a farne parte. Del resto la centrale di Brindisi sud di proprietà di ENEL ha ripreso a marciare con tre gruppi utilizzando il carbone, ossia l’unico combustibile che non ha subito aumenti. Sta quindi realizzando extraprofitti di notevole intensità, parte dei quali potrebbe essere restituita alle imprese ed ai cittadini di Brindisi. Un’altra misura che il Comune dovrebbe mettere immediatamente in campo dovrebbe essere la eliminazione di ogni ostacolo burocratico a quei cittadini e a quelle aziende localizzate nel centro storico che vorrebbero avere la possibilità di installare pannelli fotovoltaici sugli spazi di cui dispongono senza attendere anacronistici pareri della Sovraintendenza.

Il momento è di una gravità estrema e richiede risposte forti che ci auguriamo questa Amministrazione sia in grado di dare.

Azione

Brindisi a colori

Casa dei liberali

Movimento Regione Salento

Partito Repubblicano Italiano

Senso Civico