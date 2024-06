Brindisi, al massimo del suo splendore, accoglierà i leader nel Castello Svevo

Tutto è pronto per la cena di gala dei leader, evento clou del G7 che la città ha preparato con grande cura. Brindisi si presenterà nella sua forma migliore e tutto il mondo potrà scoprire le tante bellezze della città che sono state impreziosite con illuminazioni speciali che ne fanno percepire la magnificenza. La cena si terrà nelle imponenti sale del Castello Svevo che, per l’occasione, si presenta nella sua veste migliore. Il Castello Svevo, il più importante e antico di Brindisi, detto anche Castello di Terra, si trova nel cuore della città e da un lato si affaccia nella parte interna del porto cittadino, a difesa anche di questa importante area della città. Oggi è sede del Comando della Brigata Marina San Marco che ne cura la manutenzione e la conservazione. Una location molto affascinante che, sicuramente, saprà meravigliare i partecipanti alla cena. Brindisi sarà sotto gli occhi di tutto il mondo! I leader saranno ospiti del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il menù punterà tutto sui sapori tipici della Puglia, come ha affermato Pierangelo Argentieri, presidente di Federalberghi e direttore di Tenuta Moreno, a cui è stata affidata l’organizzazione. Responsabile della cucina lo chef Vincenzo Elia di Tenuta Moreno e quattro saranno le portate che verranno servite, accompagnate dal rinomato vino locale, poi l’amaro Carduus di Brindisi e il caffè Fadi di una torrefazione del capoluogo messapico. A rendere ancora più speciale la serata, ci sarà il sassofonista Stefano Di Battista che suonerà per il Presidente Mattarella e gli altri ospiti. Sarà, sicuramente, una serata indimenticabile ed è evidente la soddisfazione per avere scelto la nostra città per un evento così importante. Anna Consales