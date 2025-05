Brindisi – Al via il “Palio del rione S. Elia”

Ha preso il via questa mattina la quarta edizione del primo Palio Urbano d’Italia, ovvero il Palio di Sant’Elia a Brindisi. Una serie di iniziative in programma nei week end di maggio per allietare le giornate primaverili di adulti e bambini in questo quartiere periferico. Il primo evento e’ stata una ciclopasseggiata a cura dell’associazione “La casa della bicicletta”, con partenza da Viale Caravaggio e arrivo a Parco Buscicchio. La ciclopasseggiata per le strade del quartiere coinvolge bambini e adulti, tra divertimento e colore, all’insegna della promozione della mobilità sostenibile e per godere del piacere di trascorrere una mattinata in sella, in tutta sicurezza. Particolarità della ciclopasseggiata è la presenza di biciclette personalizzate con i colori e i simboli di ogni contrada coinvolta nel Palio, creati durante i laboratori “Pimp my bike” nei giorni precedenti al Palio. Il via è’ stato dato dall’ex ciclista professionista Elio Aggiano. Coinvolte alcune associazioni, con il coordinamento di Legami di Comunità.