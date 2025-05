Brindisi – Alla guida di autovettura rubata, tenta la fuga ma viene fermato e denunciato dalla Polizia di Stato

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, della presunzione di non colpevolezza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

La sera di sabato 24 maggio, alla Sala Operativa della Questura di Brindisi è stata segnalata un’auto di grossa cilindrata che viaggiava a forte velocità sulla SS16, in direzione Lecce.

L’autovettura era stata notata all’altezza di Monopoli, da un agente di quel Commissariato libero dal servizio, che aveva fornito modello e targa.

Così, l’autovettura è risultata agli agenti della Polizia di Stato di Brindisi oggetto di furto e già ricercata tre settimane fa, quando aveva ingaggiato un inseguimento con la Volante del Commissariato di P.S. di Ostuni, riscendo a fuggire dopo uno speronamento.

Gli equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Brindisi, dopo aver messo in sicurezza il traffico che percorreva la SS379 in direzione sud, hanno intercettato l’autovettura ed intimato l’alt al conducente, che invece di fermarsi ha ingaggiato uno spericolato inseguimento con la Polizia, terminato quando l’auto ha trovato veicoli fermi sulla carreggiata ed è stata costretta a fermarsi.

I due occupanti dell’auto, entrambi vestiti completamente di nero, con guanti e torcia alla mano, scesi dall’auto, si sono dati alla fuga nelle campagne circonstanti, in direzioni opposte.

Nel corso dell’inseguimento a piedi, uno dei due uomini, di origine barese, classe ’68, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato raggiunto e bloccato. All’interno del veicolo, sono stati rinvenuti diversi arnesi da scasso.

L’uomo fermato è stato dunque denunciato a piede libero per ricettazione e possesso di arnesi da scasso.