Brindisi – Alla scoperta di Brindisi: il 2 e 3 agosto due appuntamenti per scoprire la storia della città

Venerdì 2 e sabato 3 agosto due appuntamenti per scoprire la storia e la bellezza della città di Brindisi

promossi dalla Ets Le Colonne.

Venerdì 2 agosto, ore 18:00 L’evento intitolato “Brindisi e le sue rotte commerciali: storia di un

porto” condurrà i partecipanti in un affascinante viaggio nel tempo. Il tour prevede una visita alla

Palazzina Belvedere, che ospita la preziosa collezione archeologica Faldetta, seguita da una

passeggiata sul suggestivo lungomare cittadino.

Sabato 3 agosto, ore 10:00 Il secondo appuntamento offre un’esplorazione dell’altra sponda del

porto. Il tour include una visita al Monumento al Marinaio d’Italia e al caratteristico quartiere

Villaggio Pescatori. Questo itinerario permetterà ai visitatori di ammirare la splendida vista del porto

dall’alto e di immergersi nella millenaria storia di Brindisi.

Entrambi gli eventi rappresentano un’occasione unica per conoscere più da vicino il patrimonio

storico e culturale di Brindisi.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si prega di visitare il sito www.pastpuglia.it o di scaricare

l’app PastPuglia.