BRINDISI ANCORA COME IL FARWEST: TENTATA RAPINA A PORTAVALORI NELLA ZONA INDUSTRIALE

Rapinatori ancora in azione nella città di Brindisi. E’ accaduto stamattina nella zona industriale, in via Artom, nei pressi del Cash & Carry. Un portavalori si apprestava a ritirare una boirsa contenente denaro proprio dallo stesso esercizio commerciale quando al furgone bliondato si è avvicinata una Fiat 500 L con a bordo due individui con il volto coperto ed armati di pistola. Le guardie giurate non si sono perse d’animo ed hanno estratto anche loro le pistole. A quel punto i banditi si sono dati alla fuga. Sull’accxaduto sta indagando la polizia di Stato.