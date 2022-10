BRINDISI ANCORA PRIVA DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE. CHI HA UN GARAGE RESTA IN TRAPPOLA!

E’ possibile che una città capoluogo di provincia come Brindisi non disponga di un servizio pubblico di rimozione veicoli? E’ possibile! La situazione appare paradossale, ma dal 2019 questo servizio non è più attivo. Da quando, cioè, l’Amministrazione Comunale decise di cessare il contratto con la società partecipata Brindisi Multiservizi, nonostante la stessa avesse proceduto all’acquisto di ben due carri attrezzi.

Inizialmente si pensò che lo stesso servizio sarebbe stato affidato alla Società Trasporti Pubblici. Poi si diede vita ad un bando di gara che andò deserto e quindi non se ne fece più niente e da quel momento nessun altra decisione è stata assunta su questa vicenda. Il tutto, a discapito dei cittadini e delle stesse casse del Comune.

Allo stato attuale, pertanto, la Brindisi Multiservizi viene chiamata in causa solo in casi rarissimi, peraltro non disciplinati da alcun accordo ufficiale tra le parti.

La polizia locale, a questo punto, è obbligata a scrivere sui verbali che la rimozione non si è potuta effettuare per mancanza di carri attrezzi.

C’è il rischio concreto, insomma, che i possessori di garage restino intrappolati con le loro auto a causa dell’inciviltà di chi parcheggia in palese divieto di sosta. Un fatto gravissimo che a Palazzo di Città fanno finta di non conoscere. Il massimo che si riesce ad ottenere quando viene posto il problema è un bel paio di braccia allargate, a dimostrazione della incapacità a risolvere il problema.

Del resto, il servizio di rimozione esiste in tutte le città e quindi davvero non si riesce a comprendere il motivo per cui solo a Brindisi si riscontrino tanti problemi per riattivarlo. Nel frattempo, i cittadini continuano a protestare, pur sapendo che nessuno sta ad ascoltarli.