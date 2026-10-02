Brindisi ancora una volta al centro delle attenzioni nazionali per la Vela. Il Coni ha scelto il nostro campo di regata per il “Trofeo Coni 2026”!

La Puglia è stata scelta come sede dell’appuntamento nazionale “Trofeo Coni 2026”. L’evento, di grande prestigio sportivo, si svolgerà dal 4 al 7 ottobre ed è dedicato ad atleti under 14 impegnati in 42 discipline sportive.

La cerimonia di inaugurazione è prevista a Bari presso lo Stadio della Vittoria.

Il Coni, con la Federazione Italiana Vela, ha scelto la città di Brindisi quale campo di regata per le competizioni veliche, con la collaborazione del Circolo della Vela, della sezione locale della Lega Navale e dell’Associazione GV3.

Le regate di svolgeranno nelle acque antistanti il Marina di Brindisi, al quale va rivolto il ringraziamento per aver messo a disposizione i suoi spazi nelle giornate del 5 del 6 ottobre.

Il “Trofeo Coni” è giunto alla sua undicesima edizione e vede la partecipazione di tutte le regioni italiane, grazie all’impegno delle federazioni, delle società sportive e dei territori.