BRINDISI – ANZIANA INVESTITA DA UNO SCUOLABUS. E’ DECEDUTA

Alle ore 7,45 circa di questa mattina, in contrada Betlemme, uno scuolabus STP ha investito Giovanna Giorgiani, di 86 anni, mentre il conducente effettuava manovra di retromarcia. Purtroppo non si è reso conto della presenza dell’anziana donna. La stessa è deceduta in ambulanza poco dopo, nonostante i tentativi dei sanitari del 118 di salvarla. Il PM di turno, Pierpaolo Montinaro, ha disposto il sequestro del veicolo. La Polizia Locale di Brindisi ha chiesto esame alcolemico e tossicologico dell’autista del mezzo. Nel momento dell’incidente a bordo dello scuolabus vi erano sei bambini e l’accompagnatrice.