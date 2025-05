Brindisi apre alla transizione culturale e economica

Partecipato e interessante convegno questa mattina presso Palazzo Nervegna per iniziare ad avere una nuova visione dei percorsi formativi per gli studenti, alla luce dei processi di transizione ecologica, economica e culturale in atto da un po’di tempo. La città è l’Universita’ del Salento sono pronte ad accogliere le trasformazioni economiche e lavorative per offrire agli studenti nuove opportunità’ di studio, formazione e lavoro. L’evento e’ stato organizzato dalla neonata associazione culturale “Brindisi 2089” , presieduta dal prof. Gioacchino Marangio, ed ha visto la partecipazione del mondo universitario salentino, delle scuole superiori ad indirizzo tecnico e tecnologico. Interventi di grande valenza del

Ministro all’Ambiente, in. Gilberto Pichetto Fratin, dell’On. Mauro D’Attis, del sindaco dí Brindisi, Giuseppe Marchionna. Conclusioni del prof. Luigi Melica, docente UniSalento. In programma tre panel, partendo dal tema “Ambiente, industria, economia”, passando per la sessione sul tema “La svolta tecnologica, culturale ed ecologica”, per finire al tema “la svolta formativa” con gli interventi del mondo scolastico. Ha coordinato i lavori il prof. Massimo a Guastella di Unisalento.