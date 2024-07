Brindisi – Arrestati dalla Polizia due spacciatori

La Polizia di Stato di Brindisi, nella serata di ieri, nel corso di specifici servizi antidroga effettuati nell’ambito della movida di questo centro cittadino, ha proceduto all’arresto di due brindisini pregiudicati per reati specifici, di 41 e 52 anni, poiché colti nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish. In particolare, i poliziotti della Squadra Mobile, appositamente dislocati durante le ore di massimo afflusso di giovani nelle vie del centro cittadino coinvolto dalla movida, ha proceduto al fermo e al controllo di un’autovettura a bordo della quale erano presenti i due indagati che sin dalle primissime fasi del controllo hanno palesato un particolare stato di agitazione. Per tale motivo i poliziotti hanno deciso di approfondire il controllo a loro carico accompagnandoli in questura ove, con l’ausilio di personale dei cinofili, sono stati sottoposti a perquisizione personale, estesa anche al mezzo. Tale attività ha permesso di rinvenire, nella parte frontale del cofano motore dell’autovettura, n. 35 involucri termosaldati, ognuno dei quali contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo di 10,9 grammi; n. 1 involucro termosaldato contenente sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di 3,24 grammi; denaro contante pari a 225 euro in tagli da 50, 10 e 5 euro. A fronte di tali risultanze le attività di perquisizione sono state estese anche alle residenze degli indagati all’esito delle quali sono stati rinvenuti altri 3,2 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish.