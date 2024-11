Brindisi arrestato dalla polizia per spaccio di droga

Negli ultimi mesi i servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Brindisi Giampietro Lionetti sono stati rafforzati non solo nel centro storico della città ma anche in periferia. In tale contesto si inserisce l’arresto di un giovane brindisino da parte della Polizia di Stato.

I fatti risalgono al pomeriggio di lunedì 28 novembre, quando le Volanti hanno notato un giovane che si aggirava per le vie del rione Paradiso con fare sospetto. Il comportamento del giovane ha indotto i poliziotti ad approfondire gli accertamenti nei suoi confronti eseguendo una perquisizione nel corso della quale è stato rinvenuto un involucro contenente una piccola quantità di hashish e marjuana suddivisa in dosi già pronte.

Cosi la perquisizione è stata estesa all’abitazione del giovane, un brindisino incensurato, permettendo di rinvenire altri 120 grammi circa di hashish e marjuana, due bilancini di precisione, numerose bustine in cellophane e altro materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Alla luce di quanto accertato il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; tutto lo “stupefacente” rinvenuto e il materiale per il confezionamento delle dosi sono stati sequestrati. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, il giovane è stato accompagnato presso la sua abitazione e sottoposto agli arresti domiciliari.