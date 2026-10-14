Brindisi – Arriva l’oro della scherma mondiale. Gaia Caforio e Simone Mencarelli lanciano la Mediterranean Cup



La campionessa del mondo a squadre e il doppio campione europeo saranno i testimonial della IV Mediterranean Cup U23 – European Circuit. Il 20 novembre la presentazione ufficiale al Nuovo Teatro Verdi, il 21 e 22 novembre le gare internazionali di spada.



Brindisi si prepara ad accogliere alcuni dei migliori talenti della scherma europea. Saranno Gaia Caforio e Simone Mencarelli i testimonial della IV Mediterranean Cup U23 – European Circuit, in programma il 21 e 22 novembre 2026.

I due atleti, protagonisti di una stagione ricca di successi internazionali, accompagneranno un appuntamento che, giunto alla sua quarta edizione, punta a consolidare il proprio ruolo nel panorama schermistico giovanile e a rafforzare il legame tra sport, nuove generazioni e promozione del territorio.

GAIA CAFORIO, DALL’EUROPEO UNDER 23 AL TITOLO MONDIALE

Il 2026 ha consacrato Gaia Caforio tra le protagoniste della scherma italiana. Dopo aver conquistato il titolo europeo individuale Under 23 a Cagliari, la schermitrice ha contribuito alla vittoria della squadra azzurra di spada femminile ai Campionati del Mondo di Hong Kong, raggiungendo uno dei traguardi più prestigiosi della sua carriera.

SIMONE MENCARELLI, DOPPIO ORO EUROPEO

Grande protagonista anche Simone Mencarelli, che nel giugno 2026 ha conquistato il titolo europeo individuale di spada maschile e la medaglia d’oro nella prova a squadre con la nazionale italiana. Due successi che ne confermano il valore tecnico e la capacità di competere ai massimi livelli internazionali.

QUATTRO EDIZIONI PER UN PROGETTO CHE VALORIZZA BRINDISI

In quattro anni, la Mediterranean Cup ha rafforzato la propria identità, richiamando in città atleti, tecnici e delegazioni provenienti da diversi Paesi europei. Un percorso che contribuisce a promuovere Brindisi come sede di eventi sportivi internazionali e a valorizzarne il patrimonio culturale e la vocazione all’accoglienza.

La Mediterranean Cup U23 – European Circuit è promossa dalla Confederazione Europea di Scherma, sotto l’egida della Federazione Italiana Scherma. Il Comitato organizzatore sul territorio è presieduto da Patrizia Carra, consigliere regionale della FIS in Puglia, insieme ad Alessandro Rubino, presidente della Scherma Lame Azzurre “Maestri Zumbo” ASD. La manifestazione si svolge con la compartecipazione del Comune di Brindisi.

IL 20 NOVEMBRE LA PRESENTAZIONE AL NUOVO TEATRO VERDI

La conferenza stampa di presentazione si terrà venerdì 20 novembre alle ore 18:30, nel foyer del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi. Sarà l’occasione per illustrare il programma della manifestazione e presentare ufficialmente i due testimonial, alla presenza degli organizzatori e dei rappresentanti istituzionali e sportivi.

Il programma agonistico si aprirà sabato 21 novembre con la prova individuale di spada maschile Under 23 e proseguirà domenica 22 novembre con la competizione femminile. Le gare si svolgeranno al PalaPentassuglia e al Pala Malagoli, con la partecipazione di atleti provenienti dal circuito europeo.

BRINDISI AL CENTRO DELLA SCHERMA EUROPEA

La quarta edizione della Mediterranean Cup rinnova l’ambizione di fare di Brindisi un punto d’incontro per la scherma giovanile internazionale, offrendo agli atleti un’importante occasione di confronto e alla città una vetrina di respiro europeo.

IV MEDITERRANEAN CUP U23 – EUROPEAN CIRCUIT

Brindisi, 21–22 novembre 2026