BRINDISI – ASCENSORE CROLLA DI DUE PIANI. TRE FERITI.

Poteva trasformarsi in una tragedia l’incidente verificatosi stamttina in uno stabile di via Ofanto, nel rione Perrino di Brindisi. L’ascensore, con a bordo tre persone, è letteralmente crollato in caduta libera dal quinto al terzo piano. L’impatto deve essere stato tremendo, visto che i tre occupanti sono rimasti feriti e sono stati condotti in ospedale. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il vano ascensore, oltre ai vigili urbani ed ai carabinieri per accertare le cause.