All’alba di oggi, i Carabinieri della Compagnia di Brindisi – supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia”, dall’Aliquota di Primo Intervento (API), dal Nucleo Cinofili di Modugno e dal 6° Nucleo Elicotteri di Bari – hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Brindisi, su richiesta della locale Procura, nei confronti di tre soggetti, ritenuti gravemente indiziati, in concorso tra loro e con un quarto complice già arrestato in precedenza, del violento assalto a un furgone portavalori avvenuto la mattina del 12 luglio 2025 in via Rossini a San Pietro Vernotico, che fruttò un bottino di oltre 37.000 euro. L’operazione conclude un’articolata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Brindisi.