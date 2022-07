BRINDISI – ASSOLTO RISTORATORE ACCUSATO DI ESTORSIONE

A seguito del giudizio abbreviato, il Gup di Brindisi, Dott. Maurizio Saso, ha mandato assolto E.M., imprenditore nel settore della ristorazione, dall’accusa di estorsione aggravata continuata elevata dalla Procura.

E.M. era chiamato a rispondere di una serie di episodi in occasione dei quali, secondo l’impianto accusatorio, l’imprenditore avrebbe posto in essere condotte minatorie nei confronti dei dipendenti, costretti a lavorare in un clima di continua soggezione a causa delle condotte prevaricatrici del datore di lavoro. Non è stato dello stesso avviso il Giudice che ha tenuto conto degli esiti delle investigazioni difensive. Esprime soddisfazione per l’esito del giudizio il difensore dell’imputato, Avv. Roberto Cavalera, secondo il quale la sentenza restituisce dignità personale e professionale al proprio assistito, destinatario, nel corso delle indagini, di un provvedimento interdittivo dall’esercizio dell’attività imprenditoriale.