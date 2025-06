Brindisi: avvicendamenti al vertice degli uffici territoriali della Polizia di Stato

Negli ultimi giorni, ci sono stati diversi avvicendamenti tra i Funzionari della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Brindisi.

Il 16 giugno scorso, si è insediata presso la Questura di Brindisi il Commissario della Polizia di Stato Rosa Maria Cristino. La Dottoressa Cristino ha frequentato e da poco terminato il 113esimo Corso di Formazione per Commissari, conseguendo il Master di secondo livello in Organizzazione e Politiche di Pubblica Sicurezza presso l’Università LUISS, dopo essersi laureata in Giurisprudenza all’università Bocconi di Milano. Dopo la laurea, ha frequentato la scuola di specializzazione per le professioni legali ed ha ottenuto l’abilitazione all’esercizio della professione forense. La Dottoressa Cristino da lunedì 16, rafforza l’organico dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, quale Funzionario addetto.

Da oggi 23 giugno 2025, inoltre, altri 3 Dirigenti si sono insediati in altrettanti uffici.

Il nuovo Capo di Gabinetto è il Commissario Capo Eugenio Cantanna, ex Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Il Dr. Cantanna, noto conoscitore della realtà territoriale, assicurerà la pianificazione, l’organizzazione e l’attuazione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti con ordinanza del Questore della provincia di Brindisi e curerà i rapporti con gli organi di informazione.

Subentra all’UPGSP il Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato Dr. Vincenzo Alfano, ufficio nevralgico che ha quale principale prerogativa il controllo del territorio, la direzione della Sala Operativa della Questura, la ricezione delle denunce e la gestione di tutte le richieste di intervento delle Volanti che dovessero pervenire tramite il Numero Unico di Emergenza 112 (NUE 112). Il Dottor Alfano proviene dalla Questura di Ascoli Piceno dove ha diretto la Squadra Mobile da aprile 2021. Dopo la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Bologna, il Dr. Alfano si abilita alla professione forense e nel 2014 frequenta il corso di formazione per Funzionari della Polizia di Stato presso la Scuola Superiore di Polizia. Tra le sue passate sedi lavorative oltre Ascoli Piceno ci sono, la Questura di Torino e quella di Bari.

Nuovo dirigente anche per l’Ufficio Immigrazione, il Commissario Capo Stefano Martina, proveniente dalla Questura di Taranto, dove ha ricoperto l’incarico di Funzionario addetto all’ufficio di Gabinetto. Di origini leccesi, il Dr. Martina si è laureato in Giurisprudenza nel 2001, ha svolto la pratica forense presso uno studio legale fino al 2018 e dal 2021 ha frequentato il corso di formazione per Funzionari della Polizia di Stato presso la Scuola Superiore di Polizia. Il Commissario Capo si occuperà delle attività volte alla regolamentazione della posizione dei cittadini stranieri sul territorio nazionale, attraverso il rilascio ed il rinnovo dei titoli di soggiorno, nonché alla predisposizione dei provvedimenti di allontanamento.