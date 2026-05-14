Brindisi, bloccate 20 tonnellate di cozze dalla Grecia. Lollobrigida: efficacia del sistema italiano dei controlli

“Controlli serrati, tolleranza zero e massima attenzione alla sicurezza alimentare dei cittadini. Questa operazione dimostra ancora una volta l’efficacia del sistema italiano dei controlli, riferimento internazionale nella tutela della salute e della qualità agroalimentare, rafforzato anche dal lavoro della Cabina di Regia dei controlli istituita al MASAF per coordinare tutte le forze ispettive. Grazie alla Guardia Costiera, all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alla Guardia di Finanza e alle autorità sanitarie coinvolte nell’operazione per il prezioso lavoro svolto.” Così sui suoi canali social il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida