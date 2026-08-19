“Brindisi cabaret show”, Dario e Ciro Giustiniani per una notte di cabaret

Dalle incursioni musicali e dall’ironia di Dado alla comicità verace e tagliente di Ciro Giustiniani, due modi diversi di guardare alla vita di tutti i giorni e trasformarne abitudini, contraddizioni e paradossi in materia da cabaret. Giovedì 20 agosto, alle ore 21, la Scalinata Virgilio ospita “Brindisi Cabaret Show”, una serata tra monologhi, musica, personaggi e improvvisazione. L’appuntamento, a ingresso libero, fa parte di “Meridiani d’Estate 2026”, la rassegna culturale e di spettacolo organizzata dal Comune di Brindisi con la Fondazione Nuovo Teatro Verdi.



Dado e Ciro Giustiniani portano sul palco due personalità molto diverse, ma accomunate da una lunga esperienza dal vivo e dalla capacità di entrare subito in sintonia con il pubblico. Il primo unisce comicità, recitazione e musica; il secondo lavora soprattutto sulla parola, sui personaggi e su una componente gestuale molto espressiva.



Dentro il “Dado Show” entrano abitudini, piccoli conflitti domestici, coppia e paradossi del presente. La battuta può partire da un dialogo, diventare una canzone e tornare immediatamente al pubblico. È una comicità costruita sul ritmo e sull’interazione, nella quale la platea diventa parte dello spettacolo. La musica ne modifica il passo, lo accelera e apre all’improvviso nuove direzioni. Attore, comico e cantante, Dado comincia giovane e costruisce negli anni un repertorio nel quale la forma musicale diventa uno strumento per smontare comportamenti, mode, relazioni e fatti di costume. La notorietà nazionale passa attraverso programmi come “Zelig”, dove approda nel Duemila, ma anche “I Raccomandati”, “I migliori anni”, “Made in Sud” e in seguito “Colorado”. Negli anni ha continuato a muoversi tra televisione e palcoscenico, fino ai ritorni nelle edizioni più recenti di “Zelig” e alla partecipazione a “Only Fun”. Le melodie conosciute sono piegate alla parodia, le parole cambiano traiettoria e una canzone si trasforma in pochi secondi in una fotografia ironica e scanzonata dell’attualità. Dai primi spettacoli alle tournée teatrali, Dado ha sviluppato un modo di stare sulla scena nel quale monologo e musica si rincorrono in uno scambio continuo.



Ciro Giustiniani ha costruito una parte importante della propria carriera sul monologo, osservando la quotidianità, la famiglia, le differenze tra Nord e Sud e le piccole disavventure nelle quali ciascuno può riconoscersi. Dal cabaret dei primi Duemila è arrivato alla popolarità televisiva di “Made in Sud”, format nel quale è stato a lungo uno dei volti riconoscibili. La sua comicità passa anche dal corpo. Giustiniani accelera le parole, moltiplica i gesti, usa i suoni e lavora sulla trasformazione del napoletano in un linguaggio comprensibile ben oltre Napoli. È questa combinazione tra racconto e rappresentazione fisica a definire il suo modo di stare sul palco.



Nel suo repertorio sono entrati negli anni anche personaggi diventati familiari al pubblico televisivo, insieme a monologhi nei quali esperienze personali e vicende comuni vengono spinte verso il paradosso. Nel 2017 Giustiniani ha raccolto parte di questo universo anche nel libro autobiografico pubblicato da Rai Eri, dove ricordi familiari, Napoli e comicità si mescolano nello stesso sguardo sulla vita quotidiana.



“Brindisi Cabaret Show” nasce proprio dall’incontro fra queste due direzioni. Dado arriva alla battuta passando spesso da una chitarra e da una melodia; Giustiniani costruisce immagini attraverso parole, suoni e gesti. Uno parte dalla canzone e la porta altrove, l’altro prende una situazione ordinaria e la trasforma fino a farne una scena. La materia è a portata di mano: sta nelle case, nelle conversazioni, nei piccoli automatismi quotidiani e in tutto ciò che il pubblico riconosce prima ancora che arrivi la battuta. Sulla Scalinata Virgilio i due percorsi diventano una sola serata, affidata alla forza del cabaret dal vivo e alla relazione diretta con il pubblico. È questo il terreno comune dei due comici: prendere sul serio la realtà finché non comincia a far ridere. Il resto accadrà il 20 agosto sulla Scalinata Virgilio, con Dado e Ciro Giustiniani faccia a faccia con il pubblico di Brindisi.