Primo giorno di raduno del rinnovato Brindisi calcio allo stadio Fanuzzi. Prime sgambate sul nuovo manto erboso e tanti tifosi entusiasti sulla tribuna. Un bell’inizio per la squadra del presidente Roma. Squadra quasi al completo. Manca qualcosa a centrocampo e la società sta lavorando per dare i giusti equilibri tattici al team. Il Brindisi si candida come protagonista del campionato di serie D.