“Brindisi CambiaPasso”, disposizioni sulla viabilità

Cambia la viabilità in occasione delle domeniche, in cui si svolgono le manifestazioni di “Brindisi CambiaPasso”. Con ordinanza dirigenziale del Settore Lavori pubblici – Mobilità urbana del Comune di Brindisi, infatti, nei giorni 18 e 25 ottobre 2026 ed il giorno 8 novembre 2026, dalle ore 07:00 alle ore 20:00 e stata disposta la chiusura delle seguenti Vie: Corso Garibaldi, Piazza del Popolo – nel tratto stradale compreso tra Corso Garibaldi e Largo Don Augusto Pizzigallo, Dè Terribile, Rubini, Santi, Palma, Duomo – nel tratto stradale Compreso tra Vico Seminario e Via Tarantini, Piazza Duomo, Giovanni Tarantini, Montenegro, ed il relativo divieto di transito, di sosta e di fermata a tutti i veicoli su entrambi i lati con rimozione degli stessi.

Nell’ordinanza si specifica che “i soli residenti della 2ª Z.T.L., potranno usufruire del seguente percorso alternativo: in uscita Via San Pietro degli Schiavoni, Via Duomo, Vico Seminario, Via de Muscettola, Via Casimiro e Piazza Matteotti, in entrata Via F. Consiglio, Piazza Matteotti, Via Casimiro – tratto stradale compreso tra Piazza Matteotti e Via F. Assennato, Via Assennato, de Muscettola, Vico Seminario, Via Duomo, San Pietro degli Schiavoni”. Ancora: “I veicoli in transito sulla Via De Flagilla, giunti all’intersezione con Corso Garibaldi, avranno l’obbligo di direzione Vicolo Amena, oppure di svolta a destra in direzione Viale Domenico Mennitti; i veicoli in transito su Viale Domenico Mennitti, giunti all’intersezione con Corso Garibaldi, avranno l’obbligo di proseguire diritto in direzione Piazza Vittorio Emanuele II”.

Sempre per con lo stesso provvedimento, sono state “istituite delle aree in Via Spalato, Piazza Vittoria e San Teodoro D’Amasea in cui è possibile noleggiare gratuitamente le Bike Vaimoo e monopattini Ridemovi”.