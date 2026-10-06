Brindisi, cantieri PNRR e fondi a rischio: depositata interrogazione comunale urgente sullo stato d’avanzamento delle opere

È stata protocollata in data odierna un’interrogazione a risposta scritta e orale, indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco di Brindisi e all’Assessore ai Lavori Pubblici, riguardante lo stato di avanzamento dei cantieri PNRR, l’allineamento della piattaforma ReGiS, i cronoprogrammi e la gestione del rischio definanziamento.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenta un’opportunità irripetibile per il rilancio infrastrutturale, sociale, culturale ed economico della Città di Brindisi. Trattandosi di fondi europei e nazionali soggetti a vincoli stringenti (milestone e target), il rispetto dei termini è fondamentale: il mancato rispetto delle scadenze comporta infatti il definanziamento delle opere, con grave danno economico, patrimoniale ed erariale per l’Ente.

Con questo atto i proponenti richiedono la massima trasparenza sullo stato di avanzamento fisico e finanziario delle opere. Oltre all’avanzamento dei lavori, è essenziale verificare il costante e tempestivo allineamento della piattaforma ReGiS, requisito contabile indispensabile per l’effettivo trasferimento delle risorse da parte dei Ministeri titolari.

Attraverso l’interrogazione presentata, si chiede al Sindaco e alla Giunta: