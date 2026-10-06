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Brindisi, cantieri PNRR e fondi a rischio: depositata interrogazione comunale urgente sullo stato d’avanzamento delle opere

Brindisi, cantieri PNRR e fondi a rischio: depositata interrogazione comunale urgente sullo stato d’avanzamento delle opere

È stata protocollata in data odierna un’interrogazione a risposta scritta e orale, indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco di Brindisi e all’Assessore ai Lavori Pubblici, riguardante lo stato di avanzamento dei cantieri PNRR, l’allineamento della piattaforma ReGiS, i cronoprogrammi e la gestione del rischio definanziamento. 
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenta un’opportunità irripetibile per il rilancio infrastrutturale, sociale, culturale ed economico della Città di Brindisi. Trattandosi di fondi europei e nazionali soggetti a vincoli stringenti (milestone e target), il rispetto dei termini è fondamentale: il mancato rispetto delle scadenze comporta infatti il definanziamento delle opere, con grave danno economico, patrimoniale ed erariale per l’Ente.
Con questo atto i proponenti richiedono la massima trasparenza sullo stato di avanzamento fisico e finanziario delle opere. Oltre all’avanzamento dei lavori, è essenziale verificare il costante e tempestivo allineamento della piattaforma ReGiS, requisito contabile indispensabile per l’effettivo trasferimento delle risorse da parte dei Ministeri titolari. 
Attraverso l’interrogazione presentata, si chiede al Sindaco e alla Giunta:

  • Lo stato di avanzamento fisico di ogni singolo cantiere PNRR attivo o programmato a Brindisi e il regolare aggiornamento dei dati sulla piattaforma ReGiS. 
  • Le percentuali di completamento, il valore dei SAL (Stato Avanzamento Lavori) approvati e liquidati, e le lavorazioni residue con dettaglio del cronoprogramma per ciascun intervento. 
  • L’individuazione dei cantieri con scostamenti rispetto ai tempi previsti e i relativi piani di rientro per garantire la rendicontazione entro la scadenza. 
  • Le attività di verifica e controllo espletate sui cantieri già conclusi. 
  • Le eventuali azioni correttive che l’Amministrazione intende attivare nei confronti delle imprese appaltatrici in ritardo per scongiurare la perdita dei contributi. 
    I sottoscrittori hanno richiesto contestualmente l’inserimento dell’interrogazione all’ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile e la risposta scritta nei termini previsti dal Regolamento. 
    I Consiglieri Comunali Proponenti: 
    Diego Rachiero (ATTIVA BRINDISI) 
    Riccardo Rossi (AVS) 
    Roberto Fusco (Movimento 5 Stelle) 
    Roberto Quarta (Gruppo Misto)
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