Brindisi Capitale della Cultura – D’Attis (fi): “Grande capacità di guardare oltre”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l'on Mauro D'Attis.

“La candidatura di Brindisi a capitale della cultura rappresenta il frutto di una visione di sviluppo per la città: una città in grado di superare la sua tradizione industriale, diversificando i suoi punti di forza, e che guarda al futuro con determinazione. Per noi che stiamo lavorando incessantemente per il potenziamento infrastrutturale, specie portuale, e per il rilancio della produttività del territorio, questa azione del sindaco Marchionna costituisce il fiore all’occhiello di un impegno collettivo. Le imprese saranno protagoniste di questo nuovo percorso da condividere con le istituzioni e da oggi, con il direttore artistico per il dossier Chris Torch, si parte ufficialmente con il piano operativo che ci condurrà a formulare ufficialmente la candidatura della città. Bene così”.

