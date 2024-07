Brindisi, Capitale della Cultura. Discussione sul Patto

Incontro questo pomeriggio presso Palazzo Nervegna per discutere tra poco vari stakeholder interessati del Patto per la Cultura, documento alla base del processo di candidatura di Brindisi a Capitale italiana della Cultura 2027. Sono interventi Carmelo Grassi, direttore della fondazione Nuovo Teatro Verdi. il consulente del laboratorio di partecipazione attiva, Daniele Pomes, e Chris Torch, direttore della candidatura. L’evento si inserisce nelle iniziative di ascolto del territorio per un ulteriore scambio di idee. Durante l’incontro Chris Torch ha evidenziato le peculiarità di Brindisi rispetto alle altre città’ concorrenti, in riferimento ai progetti futuri che riguardano il porto e il mare. “Gli altri – ha detto Torch – puntano solo al passato del contesto territoriali. Su Brindisi noi proponiamo tutt’altra cosa”.