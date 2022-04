BRINDISI CAPITALE DELL’EOLICO OFFSHORE, MRS: “IDEA INTELLIGENTE, CHE VALORIZZA LE INFRASTRUTTURE E LA VOCAZIONE DEL TERRITORIO”

Nota di Paolo Pagliaro, consigliere regionale e presidente del Movimento Regione Salento; Angelo Massaro coordinatore provinciale MRS Brindisi; Pino Roma coordinatore cittadino MRS Brindisi; Lino Luperti dirigente MRS Brindisi.

“Fare di Brindisi il più grande polo di produzione energetica da eolico offshore: siamo contenti che la nostra idea sia stata accolta con favore dal presidente della CNA Brindisi, Franco Gentile, perché questa è la direzione che indichiamo da tempo. È una via di buon senso, quella di concentrare le grandi centrali del vento nelle aree marine industriali, evitando localizzazioni nelle aree a vocazione turistica e paesaggistica.

Brindisi avrebbe l’opportunità di diventare la capitale dell’energia pulita, visto che ha già la necessaria infrastrutturazione industriale: la centrale di Cerano dispone di piattaforme e siti di ancoraggio per poter immettere nella rete elettrica nazionale l’energia prodotta dal vento. Inoltre, le aree industriali come quella brindisina offrono le giuste professionalità per creare la filiera dell’eolico offshore. Si tratta quindi di potenziare l’esistente, di rafforzare un’attitudine che potrebbe portare solo benefici e vantaggi alla comunità brindisina e di tutto il Salento, anche di natura occupazionale, nel solco di una storia industriale che può realmente concretizzarsi nella svolta green che tutti auspichiamo.

Sono certo che questa prospettiva intelligente possa trovare consenso unanime, e sosterremo ogni iniziativa politica e istituzionale che non dice no all’eolico offshore, ma che individui le location più giuste per la produzione di eolico in mare, come è già avvenuto nel porto industriale di Taranto. Combatteremo invece ogni iniziativa che potrebbe provocare sfregi al territorio così come stiamo facendo per il mega parco eolico di 100 giganti da 300 metri che si vuole realizzare nel Canale d’Otranto e per tutti quelli con un grande impatto paesaggistico e naturalistico per i quali non faremo nessun passo indietro”.