BRINDISI, CAROLI (FDI): DA OGGI VALE, AUGURI DI BUON LAVORO AL NOSTRO VICESINDACO OGGIANO E ALL’ASSESSORE PISANELLI

“Qualcuno direbbe: da oggi vale! Ed è cos? per Brindisi che da oggi ha una nuova squadra di governo della città pronta a far voltare pagina alla città e a far dimenticare tutti gli errori che per molto tempo hanno paralizzato lo sviluppo del territorio.

“Fratelli d’Italia ha contribuito molto, e in più fasi, a realizzare questo obiettivo per questo saluta con grande partecipazione il varo della nuova giunta di Pino Marchionna. In modo particolare gli auguri di buon lavoro vanno al neo vicesindaco, con delega all’Urbanistica, Massimiliano Oggiano, e al neo assessore ai Servizi sociali e Politiche scolastiche, Antonio Pisanelli, che saranno sostenuti e supportati in Consiglio comunale da Cesare Mevoli, Jacopo Sticchi, Maria Lucia Vantaggiato, Roberto Quarta e Mario Borromeo.

“A tutti loro formulo i migliori auguri a nome del partito e di tutti gli elettori di Fratelli d’Italia che hanno contribuito alla vittoria del centrodestra a Brindisi.”

Nella foto da sinistra: l’assessore Pisanelli, il consigliere Sticchi, il consigliere Mevoli, il consigliere regionale e coordinatore provinciale FdI Caroli, il consiglier Vantaggiato, il vicesindaco Oggiano, il consigliere Quarta e il consigliere Borromeo.