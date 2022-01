BRINDISI – CAUSA COVID, PARTECIPAZIONE RIDOTTA AL TUFFO DI CAPODANNO. SU 200 ISCRITTI SE NE SONO TUFFATI UNA CINQUANTINA

Partecipazione ridotta alla dodicesima edizione del “Tuffo di Capodanno” che si svolge nelle acque della Conca, sul litorale nord di Brindisi. A causa delle ristrettezze imposte dall’ultimo decreto per contenere gli effetti del covid, si sono tuffati solo una cinquantina dei duecento iscritti e peraltro in ordine sparso. Ridotta anche la cerimonia messa in piedi dagli organizzatori. Beneficiaria dei proventi quest’anno la Onlus “Tourette Italia” che si occupa di chi è affetto della sindrome di Tourette. Come al solito, si è proceduto con la benedizione delle acque da parte del parroco della chiesa di Santa Maria del Casale, don Giovanni Prete. Rinsaldato il gemellaggio con il Tuffo di capodanno di Viareggio.

Mimmo Consales