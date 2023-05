BRINDISI. CDX: “FALSITÀ SENZA FONDAMENTO DAL CSX SU SOCIETÀ “SANTA TERESA””

Dichiarazione dei segretari cittadini di Brindisi Livia Antonucci (Forza Italia), Cesare Mevoli (Fratelli d’Italia), Ercole Saponaro (Lega), Vito Birgitta (Partito repubblicano italiano), Claudio Niccoli (casa dei moderati), Cosima Caroli (lista Marchionna sindaco).

“La notizia, veicolata da ineffabili avversari politici che giocano sulla pelle delle persone, dell’apertura di una procedura di licenziamento per 98 lavoratori della società Santa Teresa è destituita di qualsiasi fondamento. Falsità indecenti e attacchi personali, d’altronde, stanno caratterizzando questa fase di campagna elettorale del centrosinistra, evidentemente incapace di rispondere nel merito delle questioni da noi sollevate.È vero, invece, che il futuro della società Santa Teresa è tutto da scrivere e che le difficoltà riscontrate (il riferimento è in particolare al parziale ricorso agli ammortizzatori sociali) dipendono dagli impegni assunti e non ancora mantenuti dalla Provincia e dalla Regione. L’ente provinciale, infatti, è committente unico della società in house, pertanto la Santa Teresa può continuare a vivere solo se la Provincia e la Regione a guida centrosinistra riusciranno a garantire apporti in termini di servizi e quindi economici.La gestione della Santa Teresa, per quanto compete l’amministratore unico Pino Marchionna, è stata esemplare: a breve, infatti, sarà approvato il terzo bilancio consecutivo chiuso in pareggio, il che testimonia la bontà del processo di risanamento in atto. Sono tutte questioni seguite direttamente dal presidente della provincia di Brindisi, il sindaco di Mesagne Toni Mattarelli. Ergo, che fanno? Attaccano lui?”.