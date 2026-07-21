Brindisi celebra il mito: inaugurata la mostra per gli 80 anni della Vespa

L’associazione Espressioni d’Arte e il Vespa Club Brindisi firmano un’esposizione unica che fonde design e pittura. Undici artisti del territorio omaggiano la Vespa, l’icona del Made in Italy, fino al 23 luglio. Nella suggestiva cornice dell’antica chiesa dei Cappuccini a Brindisi, è’ possibile visitare una grande installazione artistica nata dalla sinergia tra l’associazione Espressioni d’Arte e il Vespa Club Brindisi. Nata nel 1946 per rimettere in moto un’Italia segnata dalle devastazioni del Dopoguerra, la Vespa è diventata negli anni un simbolo globale di modernità, eleganza e libertà personale. Questo importante anniversario viene celebrato a Brindisi con un percorso che mette in luce il legame indissolubile tra lo storico scooter e l’arte pittorica. L’esposizione rimarrà aperta al pubblico fino a giovedì 23 luglio. Il cuore della mostra consiste in un originale dialogo visivo che fonde quadri e veicoli moderni e d’epoca. All’interno dello spazio espositivo sono presenti alcuni storici modelli di Vespa, che permettono di ammirare l’evoluzione del design italiano: si spazia dal fascino vintage di un esemplare storico del 1969, considerato un vero capolavoro di ingegneria, passando da un modello del 1982, fino a una moderna Vespa contemporanea dei giorni nostri. Accanto ai motori, gli omaggi pittorici realizzati dagli artisti locali offrono un percorso visivo ed emozionale eterogeneo ma coerente. Le opere esplorano molteplici linguaggi andando dal figurativo all’astrattismo, passando per il metafisico e il pop art. Questa varietà stilistica narra la storia di un prodotto mai riducibile a semplice mezzo di trasporto, ma diventato vera e propria icona narrativa per indagare temi come il movimento e la creatività.