Brindisi celebra la Giornata della Donna: studenti in barca e tavola rotonda al Polo Messapia

Il progetto con Demetra per la Vita e Capitaneria di Porto per parlare di libertà, lavoro e rispetto

BRINDISI – Un percorso tra mare, scuola e istituzioni per riflettere sul valore della libertà e dell’autonomia delle donne. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’IISS Ferraris de Marco Valzani – Polo “Messapia” e l’associazione Demetra per la Vita promuovono l’iniziativa “Il valore delle donne – Quando una donna è libera, la società è più forte”.

Studenti, istituzioni e realtà del territorio si confrontano sui temi della dignità, del rispetto e delle pari opportunità, con l’obiettivo di promuovere tra i giovani una cultura della consapevolezza e della prevenzione di ogni forma di discriminazione e violenza.

Il programma prevede due momenti principali.

Martedì 10 marzo, gli studenti del Polo Messapia, guidati da esperti del Centro Antiviolenza, saranno protagonisti di un’esperienza simbolica di condivisione e cooperazione: un’uscita in barca a vela con partenza dal porticciolo turistico Marina di Brindisi, organizzata con l’associazione Demetra per la Vita e con la collaborazione della Capitaneria di Porto.

“La vela diventa metafora di scelta, direzione e fiducia, – dichiara il Dirigente scolastico Rita Ortenzia De Vito – in un percorso di storytelling terapeutico volto a rafforzare autostima, consapevolezza e senso di autonomia”.

L’esperienza proseguirà giovedì 12 marzo alle ore 9.00, presso la sede De Marco del Polo Messapia in via N. Brandi 1 a Brindisi, con un incontro pubblico dedicato al ruolo delle donne nella società e nel mondo del lavoro.

Alla tavola rotonda parteciperanno rappresentanti dei Centri Antiviolenza di Brindisi “Crisalide” e “Ricomincio da me”, ARPAL Puglia, CNA Impresa Donna, Confindustria, Confcommercio e della Capitaneria di Porto, che si confronteranno con studenti e comunità scolastica sui temi dell’autonomia femminile e delle politiche di inclusione.

L’iniziativa vuole lanciare un messaggio chiaro: quando una donna è libera, tutta la società diventa più forte.