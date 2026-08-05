Brindisi Città Aperta: via alle iscrizioni

per la Summer School gratuita

che progetterà il nuovo Portierato di Quartiere

Dall’11 al 19 settembre Brindisi diventa un laboratorio di ricerca e co-progettazione. Fino a 45 partecipanti, partecipazione gratuita e candidature entro il 31 agosto 2026.

Brindisi, 28 luglio 2026 – Il Comune di Brindisi lancia la call “Brindisi Città Aperta”, la Summer School-laboratorio dedicata alla progettazione del nuovo “Portierato di Quartiere”: un servizio pubblico di prossimità, fisico e digitale, pensato per rendere più semplice l’accesso dei cittadini alle informazioni e ai servizi della città. L’iniziativa si svolgerà dall’11 al 19 settembre 2026 negli spazi di Santa Spazio Culturale, in via Santa Chiara 2, ed è realizzata nell’ambito del progetto «Case di Quartiere Brindisi», finanziato dal Programma Nazionale METRO Plus e Città Medie Sud 2021–2027, Priorità 5 FSE+, Azione 4.11.1, CUP J89I24000140001.

Per nove giorni Brindisi ospiterà un cantiere intensivo di ricerca-azione e co-progettazione nel quale competenze diverse lavoreranno sullo stesso obiettivo: definire e sviluppare un prototipo di un servizio che possa operare in modo coordinato nella rete delle “Case di Quartiere” e diventare una porta di accesso riconoscibile, vicina e affidabile per la comunità.

Il “Portierato di Quartiere” sarà progettato come punto di orientamento e accompagnamento verso i servizi sociali, del lavoro, della scuola, della salute, della cultura e dell’amministrazione, con una presenza nei quartieri e una componente digitale condivisa. Il laboratorio lavorerà anche sull’ipotesi di un assistente basato sull’intelligenza artificiale a supporto di operatori/tri e cittadini/e, da integrare in una piattaforma comune alla rete.

Tre assi di lavoro, un unico servizio

La Summer school sarà coordinata da “La Scuola open source”, cooperativa con sede a Bari attiva nei campi della didattica sperimentale, della ricerca, del design dei processi partecipativi e dell’innovazione sociale e tecnologica. Le attività saranno organizzate attorno a tre assi complementari – Design, Tecnologia e Processi – raccordati da momenti plenari quotidiani.

Sul versante del Design si lavorerà su identità, naming, narrazione e strategia di comunicazione del nuovo servizio di “Portierato”; l’asse Tecnologia sarà dedicato alla banca dati dei servizi territoriali, alla piattaforma digitale, al motore di ricerca e agli strumenti di intelligenza artificiale; l’asse Processi definirà funzioni, ruoli, protocolli e modello di governance tra Comune, “Case di Quartiere” e soggetti della rete territoriale.

La dieci giorni produrrà risultati destinati a essere sperimentati concretamente: ogni prodotto sarà rilasciato in modalità “open source” e condiviso attraverso GitHub, così da renderlo documentabile, riusabile e migliorabile nel tempo.

La call

La partecipazione è gratuita ed è aperta a persone maggiorenni con profili ed esperienze differenti: designer, artisti/e, artigiani/e, facilitatori/rici, operatori/trici sociali, animatori/trici di comunità, ricercatori/trici, giovani professionisti/e, funzionari/e pubblici/che, persone impegnate nel Terzo settore e, più in generale, chi desideri contribuire a un percorso concreto di innovazione sociale e di servizio pubblico. Non è richiesto uno specifico titolo di studio: la selezione, qualora le candidature superino i 45 posti disponibili, terrà conto del curriculum, della lettera di motivazione e, facoltativamente, del portfolio di esperienze pregresse.

Al momento della candidatura sarà richiesto di indicare l’area di lavoro preferita tra Design, Tecnologia e Processi. Le persone selezionate si impegnano a partecipare all’intero percorso, dall’accoglienza dell’11 settembre ai saluti conclusivi del 19 settembre.

DATI ESSENZIALI

Candidature entro il 31 agosto 2026 Periodo 11–19 settembre 2026 Sede Santa Spazio Culturale, via Santa Chiara 2, Brindisi Posti fino a 45 partecipanti Costo partecipazione gratuita Aree di lavoro Design · Tecnologia · Processi Requisito maggiore età e partecipazione all’intero percorso

Candidature online: compila il modulo di partecipazione

Informazioni: info@lascuolaopensource.xyz | tel. +39 380 379 7188

Brindisi Città Aperta è realizzata nell’ambito del progetto «Case di Quartiere Brindisi» – Programma Nazionale METRO Plus e Città Medie Sud 2021–2027.