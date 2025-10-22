Brindisi conquista l’accesso ai mondiali di danza aerea e pole dance che si terranno a Cesenatico l’1 e 2 Novembre (Danza aerea) e a Città del Capo -in sud Africa – il 28 e 29 novembre 2025 (pole dance), a seguito del nuovo, brillante successo ottenuto in una competizione internazionale dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Vertical Gym di Brindisi

Ben quattro atlete brindisinesi sono classificate nei primissimi posti nel “Pole Revolution Italy”, il Campionato internazionale di Pole Art che si è svolto a Roma nel Teatro Greco il 18 e 19 Ottobre scorsi, staccando i biglietti per i mondiali.

La squadra brindisina, allenata dalla coach Simona Melli, composta da Ilaria Catera, Giorgia Dormio, Clotilde Danese, Giulia Rizziello, Sofia Cavalera, Giorgia Tarantini, si è particolarmente distinta per l’elevato numero di atlete premiate.

Si spalancano le porte dei mondiali di pole dance per Giulia Rizziello che ha conquistato l’oro, scalando il gradino più alto del podio nella categoria junior competitive; per Clotilde Danese secondo posto nella categoria master 50 amatori e per Ilaria Catera, quarto posto categoria woman competitive, Federica Maiello secondo posto cerchio aereo competitive.

La gara che si è svolta a Roma è ufficialmente riconosciuta dalla POSA (Pole Sports & Arts World Federation) come competizione di qualificazione per il POSA World Pole Art Championship.

“Dedichiamo il nostro successo alla nostra città, Brindisi, che portiamo sempre con noi, ovunque andiamo– dichiara Simona Melli. Questa esperienza ci ha regalato emozioni fortissime e un’enorme soddisfazione, abbiamo raccolto il frutto di un lavoro intenso, fatto di sacrificio, disciplina e sudore, ma anche risate, entusiasmo e cadute. Siamo già tornate tutte in palestra ad allenarci- conclude la coach– per prepararci, con lo spirito di sempre, alla prossima sfida”.

Il trionfo della Vertical Gym conferma il crescente valore della scuola brindisina nel panorama internazionale della Pole Art, disciplina che unisce forza, grazia e arte performativa. La scuola ormai rappresenta un punto di riferimento sportivo per le discipline acrobatiche e aeree per tutto il territorio.

Associazione Sportiva Dilettantistica Vertical Gym Brindisi

Coach: Simona Melli